川普選情落後 抨擊拜登無法勝任總統

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統大選將於今年11月登場，民調處於劣勢的現任總統川普接受媒體訪問，抨擊民主黨籍總統參選人拜登「無法勝任」總統職務，他還說如果拜登當選總統就會毀了美國。

川普（Donald Trump）接受福斯電視網（Fox）節目「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）訪問談到拜登（Joe Biden），他說如果拜登在11月3日當選總統，拜登會「摧毀這個國家」。

川普在提前錄製的訪問還對前副總統拜登做出幾項毫無根據指控，宣稱拜登將「對大家課徵3倍稅金」、「刪除警局經費」。

他還說「宗教將會消失」，川普指的是民主黨各州官員為了遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情蔓延而禁止大型教會禮拜。

在全美許多州疫情復燃的情況下，最新民調結果顯示拜登的支持度攀升，且民眾對於川普因應疫情大流行的疑慮有所加深。

一份由「華盛頓郵報」（The Washington Post）/ 美國廣播公司新聞網（ABC News）進行的最新民調顯示，在全國登記選民中，拜登以55%的支持率領先川普的40%，拜登領先幅度多達15個百分點。（譯者：陳彥鈞）

© 2020 AFP