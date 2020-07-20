德4邦邦長促美議員 阻止川普刪減駐德美軍

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（法新社法蘭克福19日電） 今天的報導指出，德國4個邦的邦長致函美國國會成員，敦促議員們阻止美國總統川普刪減駐德美軍。

川普上月表示，因不滿德國未遵守北大西洋公約組織（NATO）的國防開支目標，貿易方面對美國的待遇又「差」，決定刪減駐德美軍9500至2萬5000人。

這項決定讓柏林與北約內部震驚，擔心在面對再起的俄羅斯之際，北約的威嚇能力會因美國此舉受到影響。

巴登符騰堡邦（Baden-Wuerttemberg）、巴伐利亞邦（Bavaria）、黑森邦（Hesse）、萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）邦長在寫給美國13位聯邦參議員與眾議員的信中，央請他們「不要切斷友誼聯繫」，而是透過維持駐軍來「增進友誼」。

這13位議員包括參議員羅姆尼（Mitt Romney）與殷荷菲（Jim Inhofe）。

德國「斯圖加特日報」（Stuttgarter Zeitung）與「斯圖加特消息報」（Stuttgarter Nachrichten）看到的信件寫道，駐德美軍以基地、戰鬥部隊、軍醫院等重要基礎建設，組成「美國在歐洲駐軍以及北約行動能力的骨幹」。

上述巴登符騰堡邦等4邦邦內都有美軍基地。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP