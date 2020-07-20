新冠肺炎全球確診破1450萬人 逾60萬例不治

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（法新社巴黎20日電） 法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治標準時間20日11時（台灣20日晚間7時），全球至少60萬6605人死於2019冠狀病毒疾病（COVID-19），確診病例逾1452萬8490例。

疫情去年12月在中國爆發後，目前已蔓延到196個國家及地區，其中至少793萬5600人被認為已經康復。

法新社搜集各國當局和世界衛生組織（WHO）提供的數據做出統計，但上述數字恐怕只反映實際感染總數的一部分，因為許多國家只檢測有癥狀或嚴重病例。

美國是疫情最嚴重國家，累計14萬534人染疫病故、377萬3260例確診，至少113萬1121人被宣告已康復。

其他疫情重災區還包括巴西（7萬9488人喪生、209萬8389人染疫）、英國（4萬5300人喪生、29萬4792人染疫）、墨西哥（3萬9184人喪生、34萬4224人染疫）及義大利（3萬5045人喪生、24萬4434人染疫）。

中國（不含香港、澳門）境內迄今通報8萬3682例確診、4634人不治，目前有7萬8799人已康復。

從區域來看，歐洲累計20萬5420死、295萬1326例確診；拉丁美洲和加勒比海地區累計16萬2462死、383萬779例確診；美國和加拿大累計14萬9416死、388萬3598例確診。

亞洲累計5萬972死、211萬4908例確診；中東地區累計2萬3017死、101萬923例確診；非洲累計1萬5166死、72萬3293例確診；大洋洲累計152死、1萬3672例確診。（譯者：陳政一）

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