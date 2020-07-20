民調落後拜登15個百分點 川普：假的！我沒輸

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（法新社華盛頓19日電） 美國總統川普抨擊民主黨籍對手拜登「無法勝任」總統職務，還說拜登若在11月3日當選總統將會毀了美國，他也對民調慘輸拜登嗤之以鼻，痛斥這些都是「假民調」。

川普日前接受「福斯周日新聞」（Fox News Sunday）訪問時，節目主持人華勒斯（Chris Wallace）告訴川普，福斯的最新民調顯示，拜登不僅在處理疫情和應對種族問題的能力方面領先川普，甚至在應付經濟問題方面也取得了領先優勢，而川普長期以來正是打着復蘇經濟的大旗。

華盛頓郵報和美國廣播公司新聞網的最新民調也顯示，民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）以55%的支持率領先川普的40%，領先幅度擴大到15個百分點。

川普對這些民調結果嗤之以鼻，痛斥這些都是「假的」，他說，白宮所做的調查顯示，他在全國和關鍵搖擺州的支持度都勝過拜登。

川普在今天播出的訪問中說：「首先要說的是，我沒輸，因為那些都是假民調。」「2016年的民調就是假的，如今更假。這些民調比2016年還糟。」

拜登陣營回應說：「美國人民將在這次選舉做出決定。美國政府絕對有能力將侵入者送出白宮。」（譯者：劉文瑜/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP