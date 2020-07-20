肯伊威斯特首場總統競選造勢大會 落下男兒淚

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（法新社華盛頓19日電） 美國饒舌歌手肯伊威斯特（Kanye West）今天召開首場競選造勢大會，場面混亂，他在一個多小時的演說中提及反墮胎、與出席者爭論政策，還一度聲淚俱下。

肯伊威斯特穿着寫有「保全」字樣的防彈背心，發表漫無邊際的演說，聲稱他曾希望妻子金卡戴珊（Kim Kardashian）墮胎，還說知名的美國廢奴主義者塔布曼（Harriet Tubman）「從來沒有真正解放過奴隸」。

肯伊威斯特在南卡羅來納州查爾斯頓（Charleston）舉行造勢大會時，告訴現場民眾他曾想讓妻子墮胎，當時金卡戴珊正懷着大女兒諾斯（North），接着他又自爆自己的父親曾想把他打掉。

肯伊威斯特哽咽淚崩說：「我爸想把我打掉，我媽救了我一命。」之後又大喊說：「我差點殺了我女兒！我差點殺了我女兒！」

他演說時還提到：「塔布曼從來沒有真正解放過奴隸，她只是讓奴隸去幫其他白人工作。」

肯伊威斯特的部分演說片段在社群網站上瘋傳，引起網友困惑不解、憤怒炮轟，更有人擔心肯伊威斯特的心理健康。

美國媒體報導，這場造勢大會只限報名者參加，所有參加者都被要求籤署2019冠狀病毒疾病（COVID-19）免責書，以及配戴口罩和保持社交安全距離。

上周有媒體報導肯伊威斯特因為好錯過幾個州的最後報名期限，不得不退出選舉，但後來趕在奧克拉荷馬州總統大選參選人登記的最後期限，成功報名為獨立候選人。（譯者：陳昱婷/核稿：劉文瑜）

© 2020 AFP