金正恩又怒了 不滿醫院施工草率怒換負責官員

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（法新社首爾20日電） 官方媒體今天報導，北韓領導人金正恩視察平壤一間重點醫院興建工地時大動肝火，怒斥工程「草率」，下令撤換負責官員。

北韓長期藉由龐大的基礎建設計畫來為政府信譽增色，例如平壤住宅開發、元山－葛麻旅遊發展等等，但批評者說，這些工程往往都是速度擺第一，品質不那麼重要。

而北韓的最新計畫是平壤綜合醫院興建工程，建於萬壽台對面的大同江畔黃金地段。北韓國父金日成以及他的繼任者、金正恩之父金正日的巨大雕像，就在萬壽台上。

這座醫院定10月10日執政勞動黨創黨75周年時完工，金正恩3月出席動土儀式時還表示，這是北韓公衛計畫的「重要任務」。

但根據官方中央通信社（KCNA）報導，金正恩視察工地聽取進度簡報後「點出重大問題」；報導並引述金正恩說，負責施工的委員會處理財務「草率，未妥善訂定工程預算」。

報導指出，金正恩命令勞動黨中央委員會展開調查，並「撤換所有負責官員」，但報導並未進一步說明，也未提及金正恩視察的確切日期。

外界猜測，由於北韓在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情期間加強邊境管制，取得材料困難，平壤綜合醫院施工進度受到了影響。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP