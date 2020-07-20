高球傳奇尼克勞 自曝曾染疫現已康復

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（法新社洛杉磯19日電） 生涯共獲18座大賽冠軍的高爾夫傳奇球星尼克勞斯（Jack Nicklaus），今天自曝自己和太太芭芭拉（Barbara）曾染疫，但現在已經恢復健康。

80歲的「金熊」尼克勞斯，生涯共獲18座大賽冠軍，至今仍是一項紀錄，他在由他主辦的美國職業高爾夫巡迴賽（US PGA Tour）的紀念高球賽（Memorial Tournament）電視轉播上，透露他們夫妻倆感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的經歷。

尼克勞斯表示，他的太太沒有感染病毒的病徵，但他從3月13日起有喉嚨痛、咳嗽的癥狀，一個多月後，「我們才結束（隔離）」。

尼克勞斯說，「（染疫）持續的時間並不長，我們非常、非常幸運，非常好運」，並稱他們夫妻都已經80歲了，是屬於可能引發重症的「高危險年齡群」。

「我們對失去生命與家屬的人深表同情，我們只是其中一些幸運的人。」

美巡賽因為疫情停賽了3個月，紀念高球賽是賽事重啟後的第6個比賽，在美國許多地區的確診病例數激增的情況下，比賽期間不開放球迷進場觀賽。

根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）統計，美國確診病例累計376萬3395起，已有14萬477人染疫死亡，兩項數字都高居全球第一。

© 2020 AFP