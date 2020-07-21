全球暖化冰層減少 北極熊2011年恐面臨滅絕

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（法新社巴黎20日電） 根據「自然氣候變遷」（Nature Climate Change）期刊今天刊登的研究，氣候變遷正造成北極熊覓食困難、饑餓致死，預料80年內可能幾乎消失。

科學家在期刊文章指出，部分地區的北極熊早就陷入惡性循環，海冰面積縮小，使得北極熊獵捕海豹時間縮短。

科學家還說，北極熊體重下降，削弱它們在沒有食物的情況下，度過北極寒冬的機會。

國際北極熊中心（Polar Bears International）首席科學家安斯特拉普（Steven Amstrup）說：「在冰層結冰且能回去覓食前，北極熊面臨更長的斷食期。」

研究得出的結論是，在當前趨勢下，分析北極熊的13個子群體，其中有12個將在80年之內，因北極地區飛速變化而數量劇減。北極地區暖化速度是整個地球的兩倍。

安斯特拉普說，在2100年之前，氣候變遷將嚴重影響北極熊延續後代，甚至可能除了加拿大伊麗莎白女王群島（Queen Elizabeth Islands）的子群體之外都很難產下幼熊。

這套設想是預期地球表面均溫會升到比工業化之前的基準高攝氏3.3度的情況。但即使人類能把全球升溫控制在2.4度以內，恐怕也只能讓北極熊多存續一段時間。

北極熊面臨的威脅並非氣溫上升本身，而是這個位於食物鏈頂端的掠食者無法適應快速變化的環境。

安斯特拉普在電郵中表示：「如果很神奇地，就算氣溫上升，海冰面積還能維持不變，北極熊可能就安然無恙。但問題是它們的棲息地實際上正在融化。」（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP