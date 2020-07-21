巴基斯坦警告TikTok 要求掃蕩淫穢粗俗內容

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（法新社伊斯蘭馬巴德21日電） 巴基斯坦對中國短影音平台TikTok發出最後警告，要求TikTok掃蕩伊斯蘭馬巴德當局形容的「不道德、淫穢和粗俗」內容。

TikTok平台上15秒到60秒不等的短影音在全球掀起風潮，在巴基斯坦年輕人中大受歡迎，部分用戶甚至擁有數百萬粉絲。

但Tiktok在巴基斯坦這個極端保守的國家踢到鐵板，被批評散播裸露和色情內容。

巴基斯坦電信總局（Pakistan Telecommunication Authority）表示，已禁止另一娛樂電玩實況直播平台Bigo，還說接獲了一些關於TikTok對社會造成非常不良影響的投訴，尤其是對年輕人。

巴基斯坦在昨晚的聲明中表示，在下達最後警告，要求TikTok設立篩檢機制，擋下「淫穢、粗俗和不道德」內容前，已通知 TikTok，要求對內容進行審查。

巴基斯坦總理伊姆蘭汗（Imran Khan）的數位媒體顧問哈立德（Arslan Khalid）樂見這項決定。他表示，「TikTok對年輕女孩的剝削、物化和性化」已經造成家長的痛苦。

提供婦女數位安全訓練的律師達德（Nighat Dad）則告訴法新社，淫穢內容的投訴含糊不清，往往針對女性。他讚揚TikTok容許人們以他們通常不能在公共場合表達的方式來表達。

TikTok隸屬北京字節跳動科技有限公司（ByteDance Technology Co.），分為中國版本和國際版本，服務名稱在中國叫抖音，國際版本則是TikTok，中國用戶無法使用國際版TikTok。

儘管北京字節跳動科技一再否認與中國當局分享用戶資料，它仍因搜集和利用資料的方式面臨愈來愈多爭議。

© 2020 AFP