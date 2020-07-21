新德里疫情趨緩 印度各省仍加強防疫

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（法新社新德里21日電） 印度首都新德里今天通報新增不到1000起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，這是過去7周以來首見。但印度已經有更多省份加強防疫封鎖措施，以阻止疫情蔓延。

繼美國和巴西後，印度上周成為第3個確診病例總數突破百萬的國家，但許多專家指出，因為篩檢率很低，實際染疫數字可能會更高。

目前印度的染疫死亡總數超過2萬8000人，西部的馬哈拉什特拉省（Maharashtra）是死亡人數最多的地區，其次是德里（Delhi）和南部的坦米爾那都省（Tamil Nadu）。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府在3月下旬實施全球最嚴格的防疫封鎖措施之一，但為了減輕對經濟的破壞性衝擊，近幾個月來封鎖措施已逐步放寬。

可是隨着病例數激增，獨立於聯邦政府的地方各省份已經加強防疫封鎖措施，包括班加羅爾（Bangalore）、比哈省（Bihar），以及克勒拉省（Kerala）和坦米爾那都省的部分地區。

例如印度東部擁有9000萬人口的西孟加拉省（West Bengal）當局就在昨天宣布，從23日起要實施每周2天的嚴格封鎖禁令。

© 2020 AFP