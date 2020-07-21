歐盟達成振興方案 成員國獲紓困須遵守法治原則

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（法新社布魯塞爾21日電） 歐洲聯盟（EU）領袖今天通過7500億歐元（約新台幣25兆元）紓困振興方案，並敲定歐盟成員國想要獲得紓困款項，必須遵守歐盟「法治」原則。

歐盟經過數日峰會，今天終於達成協議，通過規模7500億歐元的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情後振興方案，以及未來7年的1兆歐元預算案，協議內容還包括歐盟有權讓違反所謂「法治」原則的國家無法獲得紓困款。

主持峰會的歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）表示：「這是首次把尊重法治作為預算支出的明確標準。」

協議最終案文是部分歐洲北方國家與匈牙利及波蘭之間達成妥協的成果，前者要求不得撥款給違反法治的國家，波蘭和匈牙利則涉嫌破壞歐洲法規準則和民主價值而遭受調查。

波蘭與匈牙利先前揚言，若紓困撥款與遵守法治之間有任何掛鉤，將否決整個歐盟預算案。不過磋商延續至第4晚，各方最終還是敲定這項協議。

根據歐盟成員國達成的協議，負責法治相關投訴問題的歐盟執委會（European Commission），將提交懲處措施給代表各成員國的歐洲理事會（European Council）。

若要刪減紓困撥款，必須經過歐盟成員國的條件多數決批准。

© 2020 AFP