環保少女獲頒人道獎 捐出百萬歐元獎金做公益

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（法新社斯德哥爾摩20日電） 瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）今天獲頒葡萄牙人權獎，隨即承諾將百萬歐元獎金捐贈給多個團體來保護環境、打擊氣候變遷。

法新社報導，17歲的童貝里在上傳網路的影音中說：「這筆錢數目之大，超乎我所能想像，但獎金將全額捐出去，透過我的基金會運作，捐給各個不同的組織與工作計畫，讓他們得以協助在氣候與生態危機下首當其衝的民眾。」

童貝里獲頒古本金人道獎（Gulbenkian Prize for Humanity），表彰她「帶動年輕世代為氣變遷而努力，並努力不懈地改變一個難以撼動的現狀」。

這獎項100萬歐元（約新台幣3427萬元）獎金，是童貝里目前為止所獲各獎中，金額最高的。

童貝里將捐出第一筆10萬歐元給SOS Amazonia，這是由「巴西周五為未來而戰」（Fridays for future Brazil）所領導的運動，協助亞馬遜地區對抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情。

另一筆10萬歐元將捐給「停止生態滅絕基金會」（Stop Ecocide Foundation），以支持他們所從事的工作，將生態滅絕列為國際犯罪。（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP