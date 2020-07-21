韓國成功發射首枚軍事通訊衛星

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（法新社首爾21日電） 致力強化防衛能力的韓國今天宣布，第一枚軍事通訊衛星ANASIS-II， 已由美國太空探索科技公司（SpaceX）的火箭搭載成功發射。

南韓發展ANASIS-II衛星，目的是增強防衛能力，以對抗擁有核武北韓的威脅。

韓國國防採購計畫管理局（DAPA）發聲明表示，SpaceX的獵鷹9號（Falcon 9）火箭搭載衛星，從美國佛羅里達州卡納維爾角空軍基地（CCAFS）發射。

國防採購計畫管理局說，這枚衛星成功發射，讓韓國成為全球第10個擁有軍用通訊衛星的國家，可提供長久且安全的軍事通訊。

預期此衛星將在兩周內抵達距地球3萬6000公里軌道；完成測試後，韓國軍方將於10月接手此一系統。

首爾與華府互為安全盟國，美軍派駐南韓部隊高達2萬8500人。依據現行協議，一旦朝鮮半島爆發戰爭，美軍司令將有權指揮美韓聯合部隊。首爾當局致力推動終止這項安排，正力求強化本身的軍事能力。

美韓同盟關係近年呈現緊張，主因雙方對北韓政策歧異，加上軍費分攤也有意見。

國防部官員告訴韓聯社（Yonhap），此衛星「可望改善南韓軍方的獨立作戰能力」。

© 2020 AFP