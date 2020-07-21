鮑爾媒體8雜誌停刊 澳洲版哈潑時尚與Elle在列

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（法新社雪梨21日電） 受疫情衝擊，鮑爾媒體澳洲（Bauer Media Australia）旗下的澳洲版哈潑時尚（Harper's Bazaar）、Elle、InStyle、Men's Health、Women's Healt等雜誌將永久停刊。

德國鮑爾媒體集團旗下的澳洲和紐西蘭事業上周被總公司設在雪梨的私募股權公司水星資本（Mercury Capital）買下。

然而，受到2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，商家關閉、旅行受限、廣告營收劇烈下滑，鮑爾媒體在澳洲與紐西蘭發行的多份雜誌5月間已暫停發行。

水星資本收購後留任的鮑爾媒體澳紐集團執行長希爾（Brendan Hill）表示，先前認為集團旗下43個雜誌品牌能在今年稍晚復刊，但現在都因經濟嚴重走下坡而希望破滅。

希爾在聲明中說：「沒人想到這場疫情會對企業和產業帶來這麼快速、廣泛且持續的衝擊。」

「這些雜誌的復刊與團隊的復職，總是要仰賴廣告市場的回彈以及國內與國際旅遊的復蘇。」

「儘管近幾周廣告主那裡似乎傳出一些大有可為的徵兆，那也敵不過這些雜誌的中期展望。」

經濟危機重創世界各地的新聞媒體，近幾個月有數十家澳洲媒體關閉，數以百計記者丟掉飯碗。

澳洲雖抵擋疫情擴散，並在6月放寬封城措施，但墨爾本近幾周又爆發嚴重疫情，使得澳洲經濟復蘇再度蒙上陰影。

© 2020 AFP