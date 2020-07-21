COVID-19疫苗開發前景看好 激勵多數亞股收漲

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（法新社香港21日電） 亞洲股市今天多收紅，主因兩種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗臨床實驗結果顯示前景看好，加上歐洲聯盟各國領袖終於敲定振興紓困案的新聞激勵投資人。

法新社報導，這些研究無疑為投資人打了一劑強心針。過去幾周以來，投資人因憂心世界各地新增染疫人數飆升而焦躁不安，使各國股市長達數月的漲勢停頓。

新增確診案例迫使當局重新下達封鎖令，政府及中央銀行為振興經濟投入的數兆美元金援是否能帶動經濟復蘇也引發憂慮。

不過，刊登在醫學期刊「刺胳針」（Lancet）的兩篇研究點燃一絲希望，英國一項對逾1000名成人進行的臨床試驗發現，一種候選疫苗可誘發對抗冠狀病毒的「強力抗體及T細胞免疫反應」。

同時，中國一項對逾500人進行的臨床試驗顯示，大部分受試者都產生廣泛的抗體免疫反應。

這些臨床試驗帶來的正面消息，可能是邁向研發出疫苗的重大進展。而分析師認為一旦研發出疫苗，很有可能帶動市場飛漲。

線上支付巨擘螞蟻集團（Ant Group）規畫將在香港及上海同步上市，帶動港股今天終場上漲2.3%。螞蟻集團是中國電商龍頭阿里巴巴相關企業，這次上市可能成為近幾年來最大的公開募股案（IPO）之一。

上海綜合指數在昨天大漲逾3%後，今天小幅收漲。

澳洲政府宣布擴大國內史上最大振興案，雪梨股市隨之上漲逾2%；孟買、首爾、台北、雅加達及威靈頓股市都漲逾1%，東京股市則收漲0.7%。

新加坡及曼谷股市也收高，但馬尼拉收跌。（譯者：廖禹揚/核稿：林治平）

© 2020 AFP