MLB衛冕軍國民開幕戰 將邀佛奇開球

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（法新社華盛頓20日電） MLB衛冕軍華盛頓國民，新球季開幕戰將於主場迎戰紐約洋基，屆時將邀請美國傳染病專家佛奇開球。

美國職棒大聯盟MLB本季賽事原訂3月底開打，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情暫緩，經勞資雙方多次協商，終於迎來23日的開幕戰，國民的「鐵粉」佛奇（Anthony Fauci）也接受國民的邀請，為這個大受疫情影響的新球季開球。

國民的發言人說：「對這個國家來說，不論在疫情大流行期間，或是他整個傑出的生涯，佛奇一直是真正的英雄，因此在我們展開2020球季，並試圖衛冕世界大賽冠軍之際，我們很榮幸以此向他致敬。」

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇已成為美國公共衛生權威，率領全美面對與2019冠狀病毒疾病危機相關的挑戰。

23日當天有兩場比賽，除了國民、洋基的這場比賽，稍晚也有洛杉磯道奇主場迎戰舊金山巨人的比賽。

本季開幕戰，國民派出陣中王牌投手薛哲（Max Scherzer）先發，迎戰洋基上個球季結束後，以創紀錄9年3.24億美元（約新台幣100億元）天價大約重金挖角而來的柯爾（Gerrit Cole），這個對戰組合的兩人，也是去年世界大賽首戰先發投手。

MLB這個賽季受疫情影響延宕許久，賽季「縮水」成每隊只打60場例行賽的規模，且為徹底防疫，將不開放球迷進場觀賽。

© 2020 AFP