川普揚言出兵平亂 紐約市長嗆聲法庭見

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（法新社紐約21日電） 美國總統川普昨天揚言出動聯邦部隊前往紐約、芝加哥等地平定示威活動，紐約市長今天表示，如果川普真這麼做，將會走上法庭提告。

國土安全部（Department of Homeland Security）上周派出邊境巡邏隊（Border Patrol）與法警前往俄勒岡州波特蘭市，平息反種族歧視示威活動。

川普昨天又說，那些部隊在封鎖「無政府主義者」方面「表現很棒」，揚言再把這些人員派到其他民主黨主政城市。

川普稱此舉必要，甚至說芝加哥「比阿富汗更糟糕」；但批評者認為，這不過是選舉年的政治花招。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）表示：「這位總統盛氣凌人又虛張聲勢，說他會做好多事，結果大部分都沒做到。」

「如果他試圖這麼做，只會製造更多問題，適得其反，不會讓我們更安全，而我們會立刻在法庭採取行動來阻止。」

「從我的觀點來看，這不過又是這位總統另一個違法且違憲的行動。」

川普決定出動聯邦執法探員來插手地方示威，不僅引發民怨，也產生許多法律疑問。

這些執法人員部分未配戴識別證。

負責地方警隊運作的地方領袖表示，出動聯邦部隊已使情勢更緊張。

© 2020 AFP