擱置川普要買格陵蘭爭議 美國國務卿訪丹麥

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（法新社哥本哈根22日電） 美國總統川普去年傳出有意買下丹麥自治領地格陵蘭（Greenland），引發兩國外交齟齬。這起事件過了一年後，美國國務卿蓬佩奧今天出訪丹麥，北極議題是雙方的首要議程。

結束英國的行程，蓬佩奧（Mike Pompeo）在當地時間上午10時左右抵達丹麥，並會晤丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）。

蓬佩奧預計在中午跟丹麥外長庫服特（Jeppe Kofod）進行會談，格陵蘭和丹麥自治領地法羅群島（Faroe Islands）的外交事務代表也將列席。

以庫服特的說法來看，丹麥把美國視為「最親密的盟友」，且派遣軍隊參與北大西洋公約組織（NATO）在阿富汗、伊拉克與利比亞執行的任務。

不過兩國關係在去年8月遭遇些亂流，當時川普提出美國買下格陵蘭島的主張。格陵蘭島大部分地區位在北極圈內，全島面積廣達200多萬平方公里。

當時佛瑞德里克森批評這個提案「荒謬」，以致川普取消原定訪問丹麥的行程。

雖然川普的主張受到部分人士嘲諷，但分析人士指出，此舉也顯示美國重新關注北極地區的戰略利益。

川普有意買下格陵蘭的事件後，兩國之間曾致電數回，緩解了雙方緊張關係。格陵蘭當局官員也指出，他們打算把這事件拋諸腦後。

格陵蘭外交事務代表林格（Steen Lynge）昨天向記者表示：「我們過去所說的與今天所做的是兩回事，重要的是當今我們所做和所說的。」（譯者：曹宇帆/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP