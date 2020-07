民主剛果內亂不止 民兵攻擊12死

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社剛果布尼亞21日電) 剛果民主共和國(Democratic Republic of Congo,DRC,下簡稱民主剛果)官員今天表示,動亂不止的伊圖裡省(Ituri)過去48小時因民兵攻擊而致12人死亡。近年來,當地已有1000多人因此喪生。

一如最近的血腥事件,外界認為此次攻擊是由名為「剛果發展合作組織」(Cooperative for the Development of Congo,CODECO)的民兵發動。這個組織的成員來自倫杜族(Lendu),多以農耕為生,一向與經商和放牧為生的賀瑪族(Hema)相互衝突。

國際危機組織(The International Crisis Group,ICG)上周指出,2017年底至今已有50萬人因暴亂而流離失所;國際觀察人員也曾提到,這個地區有人犯下「違反人道罪行」。暴亂何以會在2017年複發,不得而知,國際危機組織辯稱,當地倫杜族領袖並不支持民兵組織。

先前1999-2003年種族衝突時期的交戰各方前首領,如今受民主剛果總統齊塞克迪(Felix Tshisekedi)所託,已在此一地區若干天,希望能促成和平談判。(實習編譯:蘇琬淳/核稿:張佑之)

© 2020 AFP