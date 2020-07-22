民主剛果內亂不止 民兵攻擊12死

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（法新社剛果布尼亞21日電） 剛果民主共和國（Democratic Republic of Congo，DRC，下簡稱民主剛果）官員今天表示，動亂不止的伊圖裡省（Ituri）過去48小時因民兵攻擊而致12人死亡。近年來，當地已有1000多人因此喪生。

一如最近的血腥事件，外界認為此次攻擊是由名為「剛果發展合作組織」（Cooperative for the Development of Congo，CODECO）的民兵發動。這個組織的成員來自倫杜族（Lendu），多以農耕為生，一向與經商和放牧為生的賀瑪族（Hema）相互衝突。

國際危機組織（The International Crisis Group，ICG）上周指出，2017年底至今已有50萬人因暴亂而流離失所；國際觀察人員也曾提到，這個地區有人犯下「違反人道罪行」。暴亂何以會在2017年複發，不得而知，國際危機組織辯稱，當地倫杜族領袖並不支持民兵組織。

先前1999-2003年種族衝突時期的交戰各方前首領，如今受民主剛果總統齊塞克迪（Felix Tshisekedi）所託，已在此一地區若干天，希望能促成和平談判。（實習編譯：蘇琬淳/核稿：張佑之）

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