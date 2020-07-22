涉性醜聞英國名媛被捕 川普：希望她一切都好

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（法新社華盛頓21日電） 英國名媛吉絲蓮．麥克斯威爾因涉嫌在富豪艾普斯坦生前協助安排未成年性交易而遭逮捕，美國總統川普今天承認過去見過她幾次，但沒有密切關注案情發展，希望她一切都好。

川普在白宮新型冠狀病毒疫情簡報會上被問到，是否認為吉絲蓮．麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）會舉發其他權勢人士，作為向檢察官要求減刑的談判條件之一。

他說：「我不知道，我沒有太關注這件事。」

「坦白說，我希望她一切都好。過去幾年我見過她幾次，尤其是住在棕櫚灘（Palm Beach）期間，我猜他們也住在棕櫚灘。」

「但無論如何，我希望她一切都好。我不知道跟安德魯王子（Prince Andrew）有關的情況，我就是不知道。我不清楚。」

吉絲蓮．麥克斯威爾是美國報業鉅子羅伯特（Robert Maxwell）之女，上周在紐約出庭，對與艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪相關的6項控罪一概不認罪。

檢方指控58歲的吉絲蓮．麥克斯威爾於1994至1997年間，協助艾普斯坦招攬和誘騙未成年少女，其中最年輕只有14歲，並在2016年針對自身角色做出偽證。艾普斯坦去年等候法院審判時，於獄中自殺身亡。

吉絲蓮．麥克斯威爾的案件預計2021年7月12日開始審理，若被定罪，將面臨最高35年有期徒刑。

有些法律專家表示，如果吉絲蓮．麥克斯威爾提供證據，證明艾普斯坦任何一個往來人士曾從事非法勾當，將有機會與檢方取得認罪協商。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP