澳洲學生控告政府未向投資人揭露氣候變遷風險

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（法新社雪梨22日電） 澳洲1名學生帶頭控告政府，未能對持有主權債券的投資人揭露氣候變遷風險。律師相信這是世界首宗這類案件。

位於雪梨的平等世代律師事務所（Equity Generation Lawyers）發表聲明說，當事人今天在聯邦法院提出這起訴訟，聲稱澳洲的經濟和名聲會受到政府對氣候變遷的作為嚴重影響，投資人應該被告知這些風險。

持有政府債券的23歲學生歐唐納爾（Kathleen O'Donnell）是這起集體訴訟的主要原告。

澳洲之前經歷毀滅性的森林大火，火勢吞噬大片土地，奪走逾30人命，並估計有數以億計動物因此喪命。科學家認為，氣候變遷造成澳洲野火季更久與更猛烈，甚至過去未曾遭受野火侵害的地區如今也未能倖免。

歐唐納爾在維多利亞州（Victoria）的鄉村地區成長，那個地區曾受到野火肆虐。

歐唐納爾的律師說：「政府未能限制化石燃料生產，也未提出可信的計畫來發展低碳經濟，澳洲名聲因此大受衝擊。」

「由於缺乏可靠的政策，一旦出現突然與失序的過渡時期，據料終將使經濟受損。」

根據澳洲儲備銀行（Reserve Bank of Australia），澳洲發行的主權債券略超過6000億澳幣（約4290億美元）。歐唐納爾尋求法庭發出禁制令，避免澳洲促銷主權債券，卻未告知投資人氣候變遷風險。

她的律師表示，這起訴訟「創下全球首例，主張氣候對主權債券市場造成重大風險」。

© 2020 AFP