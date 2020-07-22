研究：冠狀病毒可空氣傳播 在微飛沫中具傳染性

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（法新社華盛頓22日綜合外電報導）科學家近幾月來得知，當2019冠狀病毒疾病患者說話或呼吸時，冠狀病毒能懸浮在患者排出的微飛沫中。科學家如今發現初步證據，冠狀病毒在微飛沫中具傳染性。

法新社報導，美國內布拉斯加大學（University of Nebraska）一項新研究首度發現，從微飛沫（microdroplet）取出的新型冠狀病毒，可以在實驗室中複製。微飛沫定義是小於5微米的飛沫微粒。

這項研究本周已上傳到醫學論文預印本平台medRxiv網站，但研究仍被視為初步性結果，尚未刊登在經同儕審查的期刊上。

研究結果加強一項假說，亦即正常說話或呼吸、而不僅限於咳嗽和打噴嚏，也可傳播2019冠狀病毒疾病（COVID-19），且病毒感染劑量可傳播的距離，遠大於社交距離準則所要求的2公尺。

研究人員在5名確診患者的病房內搜集空氣樣本，位置在病床腳上方約30公分的高度。

當患者說話或咳嗽時所產生的微飛沫，能在空氣中懸浮好幾個小時。

研究人員將搜集到的樣本放置培養皿，發現測試的18個樣本中有3個能夠複製。

內布拉斯加大學醫學中心副教授桑塔匹亞（Joshua Santarpia）表示，這證明微飛沫也能感染民眾，「它能在細胞培養皿中複製，因此具有傳染性」。

世界各地的衛生當局曾在疫情某個階段認為，冠狀病毒不太可能透過微飛沫傳播。

之後科學家改變看法並承認有這個可能性，世界衛生組織（WHO）也直至7月7日才改變立場承認這項可能性。

桑塔匹亞說：「我覺得這項討論變得更具政治性，而不是科學性。我認為大多數從事傳染病研究的科學家都會同意，可能有空氣傳播的因素，不過我們或許會爭論這項因素究竟有多大。」

研究病毒空氣傳播、但未參與這項研究的維吉尼亞理工暨州立大學（Virginia Tech）教授馬爾（Linsey Marr）告訴法新社：「根據我們目前對其他疾病和新型冠狀病毒的了解，我認為我們可以假設，如果病毒『在飛沫微粒中具有傳染性』，那我們就可能因為吸入而受感染。」（譯者：陳怡君/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP