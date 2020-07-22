研究：印度新德里恐約1/4人口染疫

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（法新社新德里22日電） 2019冠狀病毒疾病重創全球，印度實際染疫人數恐遠超過官方統計數字，一項研究發現，印度首都新德里約1/4人口已感染新型冠狀病毒，意味着德里地區可能有470萬人已被感染。

印度的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）累計確診人數上周突破百萬，位居全球感染人數第3多的國家，僅次於美國及巴西。不過，許多專家一直認為，由於印度篩檢率低，因此實際染疫人數應更高。

印度國家疾病控制中心（National Centre for Disease Control）隨機對德里地區2萬1387人進行抽血檢測，結果發現23.48%的受檢者有IgG抗體，意味着過去曾感染病毒。這項調查於6月27日至7月10期間執行。

有鑒於德里人口數超過2000萬人，這項由印度聯邦衛生部公布的研究結果也就表示，德里恐有高達470萬人已感染病毒，這幾乎是官方統計確診人數12萬5000人的40倍。

衛生部指出，這項研究表示有大量的感染者是無癥狀患者。

印度國家疾病控制中心負責人辛赫（Sujeet Kumar Singh）表示，超過75%的民眾仍處於易受影響的狀態，包括感染風險較高的族群。

衛生部今天通報，目前印度境內總確診人數為119萬人，其中將近2萬9000人死亡。德里、馬哈拉什特拉省（Maharashtra）及坦米爾那都省（Tamil Nadu）是疫情最嚴重的地區。

© 2020 AFP