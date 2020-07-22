科學家研發血液篩檢法可早期發現癌症

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（法新社巴黎21日電） 根據今天刊登在「自然通訊」（Nature Communications）期刊的一份新研究，一種血液檢驗方法能比傳統診斷方式早好幾年偵測出5種癌症，而且準確率很高。

這項篩檢方法是一家橫跨中美兩地的新創公司所研發。根據研究，在採集血液樣本時沒有出現癥狀但在之後的1到4年被診斷出胃、食道、結腸、肺或肝癌等癌症的患者中，這種血液檢驗方法在其中超過90%患者的血液樣本中偵測到癌症。

研究報告的共同作者、美國加州大學聖地牙哥分校（UCSD）生物工程系主任張?（Kun Zhang）說：「重點在於篩檢高風險群民眾，依據的是家族病史、年紀或其他已知的風險因子。」張?同時也是研發這項血液篩檢方法的�A遠基因公司（Singlera Genomics）股東。

對於癌症而言，早期發現非常重要，因為如果能夠早期治療，無論是透過手術、藥物或放射治療除掉腫瘤，存活率就能大幅提升。然而迄今幾乎沒有有效的早期篩檢工具。

中國有項為期10年（2007年至2017年）、涵蓋12萬人的健康調查，其中包括定期驗血。在191名陸續診斷出癌症的患者中，科學家用這項新篩檢法分析最久4年前採集的血液樣本，結果成功在96%樣本偵測到癌症。

另外，在113位當血液樣本採集時已診斷出癌症的患者中，研究人員也在其中88%的樣本偵測到癌症。

這項技術已研發超過10年。研究報告作者說，仍需更大規模、更長期的研究來證實這項篩檢方法早期偵測癌症的能力。

癌症是世界各地主要死因，每年奪走近1000萬人命。根據世界衛生組織（WHO），2018年各種癌症造成的死亡人數分別為肺癌：176萬人；結腸癌：86.2萬人，胃癌：78.3萬人，肝癌：78.2萬人，食道癌：50.8萬人。

© 2020 AFP