美國會山莊外擺164雙白鞋 向抗疫殉職護理師致敬

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（法新社華盛頓21日電） 全美護理師聯合工會今天在美國國會山莊外擺了164雙白鞋，象徵2019冠狀病毒疾病疫情爆發以來，164位染疫殉職的護理師，同時要求參議院儘速通過高額紓困方案。

發起抗議的全美護理師聯合工會（National Nurses United，NNU）有超過15萬名成員，2個月前已在美國白宮外擺過88雙白鞋，紀念抗疫而死的同事，但護理師死亡人數持續增加，工會成員席姆斯（Stephanie Simms）說：「今天現場有164雙鞋，清楚證明了現任政府及國會對不起持續死去的護理師們。」

民主黨佔多數的眾議院5月中通過「英雄法案」（Heroes Act），總紓困額達3兆美元，但是共和黨主導的參議院阻擋此項法案通過，並允諾會有新的提案。

「英雄法案」若通過，將協助拯救美國經濟，造福疫情大流行期間經濟能力受創的家庭，並資助醫療防護裝備製造，送往急需保護的抗疫前線工作者。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情去年底爆發，迄今美國境內已累計逾14萬1000起不治病例，確診人數約386萬。（實習編譯：蘇琬淳/核稿：張佑之）

© 2020 AFP