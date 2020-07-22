美防長批中國在南海作為 提及解放軍演習擾台

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（法新社華盛頓21日電） 美中兩強權間地緣政治緊張升溫，南海可能成為引爆點的疑慮加深，美國國防部長艾斯培今天表示，計畫訪問中國，針對危機發生時如何改善兩造雙向溝通一事進行協商。

法新社報導，艾斯培（Mark Esper）今天在國際戰略研究所（International Institute of Strategic Studies）演講時，也提到中國人民解放軍最近演習干擾台灣。

艾斯培表示，他希望年底前赴中國訪問，以「建立必要的危機溝通系統，並強化我們在全體所屬的國際體系中開放競爭的意願。」

他說，「我們不尋求衝突」，但中國「無權將國際海域變成自己的海事帝國」。

艾斯培指出，中國在南海從事軍事建設，撞沉越南漁船，騷擾馬來西亞的油氣探勘活動，並護衛自家漁船捕魚，遭控是闖入印尼專屬經濟海域進行非法捕魚。

法新社報導，艾斯培同時指出，中國進行軍演模擬攻佔台灣控制的島嶼，頻頻侵擾釣魚台列嶼，還實施港區國安法，並縱容與北韓貿易，違反聯合國禁運規定。

艾斯培說：「別搞錯，中國共產黨這類行為行之有年，只不過如今它真正意圖昭然若揭，一清二楚。」

他表示：「儘管我們希望中國共產黨的作法有所改變，但我們也必須另外有所準備。」

艾斯培說：「我們致力於與中國建立起具有建設性、結果導向的關係，在我們防衛關係中，開啟溝通管道，並且降低風險。」（譯者：紀錦玲）

© 2020 AFP