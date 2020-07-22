阿拉斯加外海7.8強震後僅有小浪 海嘯警報解除

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（法新社華盛頓22日電） 阿拉斯加半島外海今天發生規模7.8強震，太平洋海嘯警報中心已對震央方圓300公里內的地區發布短暫海嘯警報。但最終只出現小海浪，海嘯警報便於發出後2小時解除。

法新社報導，海嘯警報響起後，當地居民被告知撤離到內陸或地勢較高地方。

美國地質調查所（USGS）數據顯示，地震發生在格林威治標準時間6時12分（台灣時間下午2時12分），震央在安克拉治（Anchorage）西南方大約800公里處，震源深度28公里。

太平洋海嘯警報中心（Pacific Tsunami Warning Center）表示：「根據地震初步參數…距離震央300公里以內的海岸，可能會出現危險的海嘯波。」

針對阿拉斯加半島和阿拉斯加南部的海嘯警報後來解除，因為只觀測到很小的海浪。

阿拉斯加州警員布里札達（Daniel Blizzard）稍早向當地電視台透露，科迪亞克島（Kodiak island）的主要城市科迪亞克（Kodiak）響起警報，數千人從地勢較低地區撤離。

美國國家海嘯警報中心（National Tsunami Warning Center）主任葛瑞德里（James Gridley）對阿拉斯加公共媒體（Alaska Public Media）表示，預計首先會出現海嘯的地方是沙角市（Sand Point），但目前只通報「非常小的海浪」。

葛瑞德里還說：「我們預估任何地方都不會出現大浪。」

國家海嘯警報中心指出，海嘯已經產生，但「不再構成威脅」，當地午夜過後，沙角市測到最大海嘯高度比潮汐高24公分。（譯者：林沂鋒/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP