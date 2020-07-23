人類至少3萬年前就抵達北美洲　比先前估計早1萬5000年

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（法新社巴黎22日電） 科學家今天表示，從墨西哥中部一個洞穴出土的石器工具，是人類至少3萬年前就抵達北美洲的強有力證據，這比先前認為早了大約1萬5000年。

根據自然（Nature）期刊刊登的2篇研究，這些被挖出來的人工製品包括約1900件石器工具，大部分年代介於3萬1000年前至1萬2500年前，顯示人類佔據這一高海拔的奇垮惠特（Chiquihuite）洞穴約2萬年時間。

其中一項研究的第一作者、薩卡特卡斯自治大學（Universidad Autonoma de Zacatecas）考古學家阿德林（Ciprian Ardelean）告訴法新社：「我們的研究成果為美洲的人類遺跡提供新證據。」

阿德林提及放射性碳定年法（radiocarbon dating）的結果，估計最古老樣本介於3萬3000前至3萬1000年前。他說：「只有一些人工製品和一些年代來自那個年代範圍…但的確存在。」

在出土地點並未找到人類骨頭或DNA殘跡。

這些在美洲相當特別的石器工具，展露了成熟技術，作者揣測是從其他地方帶來的。

直到最近，第一批人類進入美洲的最廣獲接受情節就是，這批人大約在1萬3500年前由今日的俄羅斯跨越陸橋抵達阿拉斯加進入美洲，並從2個巨大冰蓋中間的一條走廊南下。（譯者：陳家倫/核稿：劉學源）

© 2020 AFP