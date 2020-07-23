多空因素夾擊 亞股收盤漲跌互見

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（法新社香港23日綜合外電報導）由於投資人對於美國的新一輪激勵方案抱以厚望，同時又擔憂疫情和美中關係緊張再度升溫，亞洲股市今天收盤漲跌互見。

一方面投資人樂觀看待一支2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的研發進展，加上各國政府與央行大撒幣，持續提供全球股市迫切需要的支撐。

但另一方面，全球各地新確診病例驟增，一些主要經濟體也再度實施限制措施以遏止疫情蔓延，令投資人擔憂。

此外，美國司法部21日起訴2名中國駭客後，美國國務院昨天又下令關閉美中兩國1979年建交時中國在休士頓設立的第一個總領事館。專家指出北京勢將報復。

不過，金融服務公司AxiCorp分析師殷尼斯（Stephen Innes）認為，只要全球最大兩個經濟體之間愈演愈烈的政治角力不會造成經濟瓦解，雙方各種政治紛擾不過是「茶壺裡的風暴」。

香港股市今天收盤上漲0.8%，雪梨股市收高0.3%，新加坡股市收漲0.7%，曼谷、吉隆坡、雅加達和孟買也全數收紅。

但上海股市收盤下跌0.2%，首爾股市收跌0.6%，台北、威靈頓和馬尼拉股市也全數收黑。（譯者：曹宇帆/核稿：張正芊）

© 2020 AFP