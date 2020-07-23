川普加派聯邦幹員赴芝加哥等大城 對抗暴力犯罪

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（法新社華盛頓22日電） 美國總統川普今天宣布，他將加派更多聯邦執法人員赴芝加哥等主要城市，以協助遏制槍枝暴力和槍擊死亡案件激增。

川普宣布此舉前一天，美國第3大城芝加哥甫發生一起飛車槍擊案，事發地點在最近死於幫派暴力的男子葬禮上，共有15人中彈受傷。

不過，官員表明，政府不會派遣準軍事部隊進駐處理群眾抗議。美國政府因派遣準軍事部隊至俄勒岡州波特蘭（Portland）處理抗議事件引發嚴重爭議。

法新社報導，川普在白宮指出：「我現在宣布，大舉加派聯邦執法人員進駐深受暴力犯罪所苦的社區。」在場人士還包括司法部長巴爾（William Barr），以及聯邦調查局（FBI）和國土安全部（DHS）首長等。

「我們想要加強執法，而非減弱。」他還說，對這些城市來說，「援助已經上路」。

巴爾表示，更多FBI、司法部法警局（U.S. Marshals Service）、緝毒局（DEA）和司法部菸酒槍炮及爆裂物管理局（ATF）執法人員將進駐芝加哥和新墨西哥州的阿爾伯克基（Albuquerque），以擴大政府推出的「傳奇行動」（Operation Legend）。

「傳奇行動」是以4歲幼童傳奇．塔利弗羅（LeGend Taliferro）的名字命名，他上月29日在密蘇里州堪薩斯市（Kansas City）家中睡覺時遭槍殺。

上述單位的200名左右執法人員已獲派進駐堪薩斯市，以協助處理當地槍枝暴力。

巴爾指出，約200名執法人員將被派至芝加哥，另30名幹員將赴阿爾伯克基。

今年夏季美國許多城市槍擊事件增加。根據警方數據，芝加哥今年即發生1640起槍擊和414起謀殺事件。

兩項數據較去年同期均增加約50%。官員將此歸因於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）危機造成的沮喪和經濟困境、幫派對抗加劇與槍枝取得容易。

紐約槍擊事件攀升至逾10年高峰，許多其他都會區也正面臨類似挑戰。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP