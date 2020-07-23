新疆人權疑慮延燒 NBA退出當地籃球學院

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓22日電） 北京當局對待中國西部新疆地區少數民族的方式，正面臨國際間越來越多譴責；如今再傳出，美國職籃NBA已和新疆的一所籃球員培訓中心切斷關係。

根據美國共和黨籍聯邦參議員布萊克本（Marsha Blackburn）在個人官網上公布的回函，NBA副總裁塔特姆（Mark Tatum）在信中表示：：「NBA已1年多未參與新疆的籃球學院，合作關係已結束。」

這封信是為了回覆布萊克本詢問NBA關於他們在新疆的活動，她形容新疆是「世界上人權最差的地區之一」。回函日期標示是21日，由塔特姆署名，並已獲一名NBA主管證實是他們發出。

根據人權團體和專家的說法，新疆有超過100萬名維吾爾人和其他多為穆斯林的少數民族被關在拘留中心，並接受政治洗腦。

新疆議題以及北京在香港強行實施港區國安法，導致中國正面臨來自美國和其他貿易夥伴國越來越大的壓力。尤其是港區國安法引發外界擔憂，香港享有的公民自由權將遭到剝奪。

NBA在信中還說，休士頓火箭隊總經理摩瑞（Daryl Morey）去年10月發表聲援香港反送中運動的言論，引發中國電視台停止轉播NBA賽事，造成NBA蒙受「重大」損失，估計收入減少「數億」美元。（譯者：廖禹揚/核稿：張正芊）

© 2020 AFP