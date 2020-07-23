研究：全球暗礁海域鯊魚銳減 部分地區已功能性滅絕

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（法新社東京22日電） 根據今天發布在科學期刊「自然」（Nature）的一份空前調查，全球暗礁海域的鯊魚數量驚人銳減，在研究的海域中，近20%的地點呈現鯊魚「功能性滅絕」（functional extict）。

這份調查為期4年，動用1萬5000多具遠端遙控的所謂「誘餌攝影機」（chum cam），在近60個國家超過370個暗礁海域進行研究，首度全面了解全球哪裡還有許多礁鯊活躍，而哪裡的礁鯊實際上已滅絕。

這份報告的第一作者、加拿大達爾豪希大學（Dalhousie University）副教授麥克尼爾（Aaron MacNeil）表示，研究的結果令人擔憂。

他在記者會上說：「我們原本預期，...地球上每個暗礁海域應該都有鯊魚出沒，結果發現我們調查的海域中，有20%沒有任何鯊魚，這令人非常擔心。」

調查顯示，在卡達、印度、越南及肯亞等8個國家的暗礁海域，完全找不到鯊魚。這不代表這些國家的海域沒有鯊魚，但證明當地暗礁海域的鯊魚數量少得可憐。

麥考涅說：「這些國家就是我們所說，礁鯊...在當地生態系統已失去任何角色，也就是它們已經功能性滅絕。」

研究指出，破壞性的捕魚活動最可能是礁鯊數量大減罪魁禍首。「使用流刺網和延繩捕魚，對原本數量相對豐沛的礁鯊帶來最大負面影響。」（實習編譯：沈�s榕/核稿：張正芊）

© 2020 AFP