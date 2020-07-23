移民盼庇護卻遭拘 加拿大法官指美加協議侵犯權利

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（法新社渥太華22日電） 依據加拿大與美國的「安全第3國協議」（STCA），從美國抵達加拿大的移民若要尋求庇護，須折返先向美國申請。但加拿大聯邦法院今天裁定，這項協議侵害移民權利，因此無效。

這項頗具爭議的協議於2004年簽署。根據內容，在正式邊境關卡尋求庇護的移民，無論是從美國赴加拿大、或從加拿大赴美，都會被送回出發國，向他們先入境的國家提出庇護申請。

人權團體長期以來批評「安全第3國協議」，尋求庇護的移民也提出質疑，聲稱目前已無法把總統川普治下的美國視為「安全」。

為了規避協議、確保能在加拿大提出庇護申請，數以萬計的移民另闢蹊徑，穿越美國紐約州及加拿大魁北克省交界的「羅克森路」（Roxham Road）等非官方邊境，進入加拿大。

加拿大聯邦法院法官麥唐納（Ann Marie McDonald）今天裁定，「安全第3國協議」違反「加拿大權利與自由憲章」（Canadian Charter of Rights and Freedoms）；她引述憲章表示：「任何人都有權獲得生命、自由及人身安全，這項權利不可被剝奪。」

麥唐納在裁定書中，提到衣索比亞女性穆斯林移民慕斯特法（Nedira Mustefa）的案例。加拿大當局把她遣回美國後，她在拘留中心被隔離了一周，她說這段經歷令她驚恐，留下了創傷。

麥唐納指出：「為了在行政上遵守協議規定而衍生的拘留風險並不合理，加拿大不能裝作沒看到發生在慕斯特法女士身上的後果…證據顯然說明了，被加拿大官方遣送回美國的人都被拘留，以示懲罰。」

麥唐納的裁定在6個月內暫不生效，加拿大政府可在這段期間回應，也可提到聯邦上訴法院或最高法院裁定。

© 2020 AFP