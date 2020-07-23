阿富汗少女持步槍擊斃2暴徒 為父母尋仇

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社加茲尼22日電） 一名阿富汗少女據稱擊斃兩名槍殺她父母的塔利班分子，今天還放話準備好迎戰想攻擊她的叛亂分子。

阿富汗官員表示，這起駭人攻擊發生在本月16日凌晨1時，年約16的古爾（Qamar Gul）和12歲的弟弟當時與父母在阿富汗中部戈爾省（Ghor）的家中熟睡。

一名當地員警表示，約40名塔利班（Taliban）叛亂分子出現在吉里維村（Geriveh）找尋古爾父親，因為他是村長且支持政府。

塔利班發動突擊時，有3名叛軍闖進這戶人家，把古爾的父母拖出門外。

古爾告訴記者：「塔利班帶走我的父母，當我的面射殺他們，開了好多槍，我嚇壞了。」

她說，不久後，她在悲憤之下「拿起家裡的槍，衝到門口朝他們掃射」。古爾表示父親有教過她怎麼使用AK-47突擊步槍。

「我別無選擇只好拿起我父親的槍對他們開槍。」「我射死兩人，另有一人受傷。」

「我殺他們是因為他們殺死我的父母，我知道如果我不殺他們，他們下個目標就是我和我弟弟。」

古爾表示她相當悔恨無法跟父母道別。

她說：「我擊斃兩名塔利班後，我去跟我父母說話，可是他們已經斷氣了。」「我覺得很傷心，我連最後一次跟他們說話的機會都沒有。」

古爾又說：「我不再害怕，我已經準備好再度迎戰。」

塔利班發言人證實戈爾省發生攻擊事件，但否認有任何成員遭女性擊斃。（譯者：陳怡君/核稿：張曉雯）

© 2020 AFP