非洲5國領袖造訪馬利 試圖調解政治危機

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（法新社馬利巴馬科23日電） 馬利數周以來不時爆發致命示威抗議，要求處境艱困的總統凱塔（Ibrahim Boubacar Keita）辭職。非洲5國領袖今天做出新努力，試圖解決馬利的政治危機。

法新社報導，塞內加爾、象牙海岸、迦納、奈及利亞及尼日等國總統今天罕見地聯合造訪馬利，將於首都巴馬科（Bamako）與凱塔及反對陣營「6月5日運動」（June 5 Movement）成員見面。

馬利是衝突頻仍的西非國家，非洲5國領袖造訪該國的時機，適逢動蕩將馬利推向危險邊緣之際，國際盟友及鄰國亟欲避免馬利陷入混亂。

此前，西非經濟共同體（ECOWAS）代表曾赴馬利進行為期5天的調解任務，這場任務於19日結束，未促成雙方和解。西非經濟共同體有15個成員國，包括馬利在內。

凱塔與要求他下台的「6月5日運動」迄今已陷入對峙僵局數周，本月早些時候雙方對峙演成暴力衝突，導致11人喪生。

「6月5日運動」充分利用對於凱塔的公憤。民眾認為凱塔無法處理危急的經濟、貪污以及聖戰士8年來的作亂。

另外，馬利人民也對引發爭議的國會選舉結果感到憤怒，這場選舉經長時間延宕後於3月及4月舉行，由凱塔所屬政黨勝選。

© 2020 AFP