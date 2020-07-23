馬來西亞境內製作影音需政府許可 引發批評風暴

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（法新社吉隆坡23日電） 馬來西亞今天表示，在境內製作任何影音都需要許可證，即使像貼在中國短影音平台TikTok的影音也需要許可證，這引發批評風暴。

批評人士指責，這是當局壓制異議人士和獨立媒體的最新作法，另外有些人開玩笑貼出貓的片段，詢問是否需要官方許可。

政府這項宣布是由半島電視台（Al Jazeera）在馬來西亞拍攝紀錄片發生爭執而引發，紀錄片激怒官員，他們聲稱半島電視台沒有取得必要許可證。

半島電視台堅持，這個節目不需要許可證。

馬來西亞通訊及多媒體部長塞福丁（Saifuddin Abdullah）今天在國會表示，根據現行法律，製作包括社群媒體上各種影音的任何人，都需要官方許可。

觀察家表示，如此廣泛地執行這種規定是不可能的。反對黨指責政府試圖利用過時立法扼殺批評。

反對黨國會議員黃書琪（Wong Shu Qi）表示：「透過執行這項法律，政府基本上是讓拍攝影片在馬來西亞成為非法活動。」

「政府會對所有使用TikTok用戶採取行動嗎？政府會要求每個YouTuber申請許可證嗎？」（譯者：林沂鋒/核稿：劉學源）

© 2020 AFP