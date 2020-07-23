Nike將裁員調整高層人事 因應疫情加速轉型

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（法新社紐約22日電） 全球運動用品供應商耐吉公司（Nike Inc.）今天表示，受2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響，將裁減各部門人力，同時宣布任命一系列新主管，以加快執行直接面對顧客計畫。

Nike沒有估計將裁減的人數，但預期「公司各部門將有職位遭裁撤」，將導致2億5000萬到3億美元（約新台幣73億5426萬元到88億元）一次性費用。

Nike執行長唐納荷（John Donahoe）說：「今天我們宣布公司有些變革，以讓Nike加速轉型，把握這波最大的成長機會，擴大我們的領導職位。」

他說：「現在就是趁勝追擊的大好時機，拔擢一群經驗豐富、又富有才華的領導人，以驅動公司下一階段成長。」

2019冠狀病毒疾病爆發前，實體零售店銷量下滑、電子商務平台活動增加，因此，Nike最近幾年着重投資升級智慧型手機應用程式與其他科技為主的計畫。

不過，在冠狀病毒疫情肆虐之下，這些趨勢加速發展。Nike說，公司的新結構將更「靈巧」與「扁平化」，提高公司領導團隊的效率。

在Nike公布的新人事案中，將任命「喬丹牌」（Jordan Brand）總裁威廉斯（Craig Williams）以及Converse總裁烏澤爾（Scott Uzzell）加入主管領導團隊，聽命於唐納荷。（譯者：張曉雯/核稿：陳政一）

© 2020 AFP