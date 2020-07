伊朗難民作家獲庇護 在紐西蘭重拾自由

廣告 繼續瀏覽後續

(法新社威靈頓24日電) 出身伊朗庫德族的獲獎作家布加尼曾在澳洲管理的拘留營被關6年,去年11月抵達紐西蘭重拾自由。紐西蘭當局今天表示,已批准布加尼難民身分的申請,他可在紐國無限期停留。

布加尼(Behrouz Boochani)去年11月抵達紐西蘭後,曾受邀出席一場文學活動,訴說他過去6年的牢獄生活。他隨後向紐西蘭當局申請難民身分。

紐西蘭移民局(Immigration New Zealand)表示,已核准布加尼的申請,代表他得以無限期停留於紐西蘭。

移民局發布簡短聲明指出:「根據1951年難民地位公約及1967年的議定書,布加尼被承認為難民。」但基於隱私,移民局不願提供更多細節。

媒體報導,紐西蘭當局已於23日告知布加尼這項決定,當天正好是布加尼37歲生日。

布加尼告訴紐西蘭新聞網站stuff.co.nz:「很重要的是,現在我對未來比較有確定性,因此我現在感到比較有力量,也感到穩定,可以繼續在這裡工作。」

布加尼被關在由澳洲管理、位於巴布亞紐幾內亞曼奴斯島(Manus Island)的拘留中心時,他費盡心思透過通訊應用程式WhatsApp寫下「除了山脈,別無他友」(No Friend But The Mountains,暫譯)這本書。此書曾獲澳洲維多利亞文學獎(Victorian Prize for Literature)。

2013年,布加尼搭船抵達澳洲外海,之後被送到巴布亞紐幾內亞拘留。澳洲的政策是不讓尋求庇護的難民從海上踏上澳洲的土地。(譯者:侯姿瑩/核稿:陳昱婷)

© 2020 AFP