伊朗難民作家獲庇護 在紐西蘭重拾自由

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（法新社威靈頓24日電） 出身伊朗庫德族的獲獎作家布加尼曾在澳洲管理的拘留營被關6年，去年11月抵達紐西蘭重拾自由。紐西蘭當局今天表示，已批准布加尼難民身分的申請，他可在紐國無限期停留。

布加尼（Behrouz Boochani）去年11月抵達紐西蘭後，曾受邀出席一場文學活動，訴說他過去6年的牢獄生活。他隨後向紐西蘭當局申請難民身分。

紐西蘭移民局（Immigration New Zealand）表示，已核准布加尼的申請，代表他得以無限期停留於紐西蘭。

移民局發布簡短聲明指出：「根據1951年難民地位公約及1967年的議定書，布加尼被承認為難民。」但基於隱私，移民局不願提供更多細節。

媒體報導，紐西蘭當局已於23日告知布加尼這項決定，當天正好是布加尼37歲生日。

布加尼告訴紐西蘭新聞網站stuff.co.nz：「很重要的是，現在我對未來比較有確定性，因此我現在感到比較有力量，也感到穩定，可以繼續在這裡工作。」

布加尼被關在由澳洲管理、位於巴布亞紐幾內亞曼奴斯島（Manus Island）的拘留中心時，他費盡心思透過通訊應用程式WhatsApp寫下「除了山脈，別無他友」（No Friend But The Mountains，暫譯）這本書。此書曾獲澳洲維多利亞文學獎（Victorian Prize for Literature）。

2013年，布加尼搭船抵達澳洲外海，之後被送到巴布亞紐幾內亞拘留。澳洲的政策是不讓尋求庇護的難民從海上踏上澳洲的土地。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP