印度染疫死亡人數破3萬 全球第6高

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（法新社新德里24日電） 印度官方數據今天顯示，境內感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19）不治人數達3萬601 人，已超越法國，單日新增近5萬人確診。

根據法新社統計，印度疫情死亡人數躍居全球第6高，僅次於美國、巴西、英國、墨西哥及義大利；染疫人數近130萬，成為全球確診病例第3高國家。

根據印度衛生部通報的數字，過去24小時新增740人染疫病故，以及4萬9310人確診。

然而，許多專家表示，由於印度篩檢率低，因此在這個全球人口數第2高的國家實際染疫人數應更高。

一項由印度政府委託的研究顯示，首都新德里近1/4的人已感染新型冠狀病毒，此數據幾乎是官方公布數字的40倍。

印度總理莫迪（Narendra Modi）政府於3月下旬實施全球最嚴厲的防疫封鎖措施之一，但由於經濟前景嚴峻，因此近幾個月來持續放寬封鎖規定。

隨着班加羅爾（Bangalore），以及比哈省（Bihar ）、西孟加拉（West Bengal）、克什米爾（Kashmir）及坦米爾那都省（Tamil Nadu）部分地區確診病例激增，地方政府已祭出新的防疫封鎖措施。

© 2020 AFP