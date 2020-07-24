執法人員鎮壓波特蘭示威者 美司法部展開調查

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（法新社洛杉磯23日電） 美國司法部獨立督察單位今天宣布，已對聯邦執法人員在俄勒岡州波特蘭與美國首都華盛頓使用武力事件展開調查。

示威人士在波特蘭抗議種族主義與警察暴行時，聯邦執法人員每天與抗議者爆發暴力衝突，令國會議員、人權運動人士與民眾感到憤怒。

媒體報導，身穿迷彩服的聯邦執法人員動用武力，將波特蘭街道上的民眾抓進無標誌車輛後，地方動亂上周轉趨激烈，司法部督察長霍洛維茲（Michael Horowitz）說，他的辦公室已對此展開調查。

6月1日，在總統川普到華府白宮附近拉法葉廣場（Lafayette Square）前的教堂拍照前，警方也驅趕廣場上的抗議群眾，對此，司法部也啟動另一起審查。

美國國土安全部說，內部監察單位也將展開調查。國土安全部執法人員已因在波特蘭的行為，遭到各界猛烈批評。

霍洛維茲說，調查人員將「檢視司法部與執法單位過去兩個月因應華盛頓哥倫比亞特區與俄勒岡州波特蘭抗議活動與地方動亂的角色與責任」。

霍洛維茲說：「調查範圍將包括檢視向司法部執法人員提供的訓練與指示，符合適用識別要求、交戰規則與法律權限的程度，以及在使用低殺傷力武器、化學劑等武力上，是否遵守司法部政策。」

他說，他的辦公室將與國土安全部督察單位聯合調查。

© 2020 AFP