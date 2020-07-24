奪冠要角蘇鐸染疫 缺席MLB國民開幕戰

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（法新社華盛頓23日電） 美國職棒大聯盟MLB國民蘇鐸（Juan Soto）上季助球隊奪下隊史首座世界大賽冠軍，他因2019冠狀病毒疾病篩檢呈陽性反應，因此錯過今天的開幕戰。

MLB原訂3月底開打的新球季因為2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延宕3個多月，終於在今天展開每隊只打60場例行賽（約為原賽程1/3）的「縮水」球季，且為了防疫工作，將不開放球迷進場觀戰。

尋求衛冕的華盛頓國民總經理黎卓（Mike Rizzo）表示，蘇鐸就在球隊必須在觀眾席空無一人的情況下迎戰紐約洋基，但就在比賽前幾個小時，無病徵的蘇鐸被證實染疫。

21歲的蘇鐸，上季例行賽出賽150場，542個打數中揮出153支安打，其中有34支全壘打，有110分打點，打擊率2成82，他已經準備好迎接他的第3個MLB球季，但卻因染疫必須暫離球場。

上季7戰4勝制的世界大賽，國民和休士頓太空人打滿7場才分出高下，且7場比賽都是由客隊獲勝，成為史上首次出現的紀錄。

在世界大賽的7場比賽間，蘇鐸打擊率3成33，揮出3支全壘打，有7分打點，包括全壘打、得分、安打、保送等幾項數據，都是全隊表現最突出的球員。

根據MLB的防疫條例，蘇鐸必須在間隔24小時以上區間，兩次檢測都成陰性反應，然後才能歸隊。他回到國民的時間得依篩檢結果而定，可能會讓他離開幾天。

© 2020 AFP