密謀攻擊白宮 美國23歲男子被判刑15年

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（法新社華盛頓23日電） 美國司法部今天說，一名23歲美國男子因密謀以反戰車飛彈和其他爆裂物攻擊白宮，遭判刑15年。

司法部透過聲明表示，喬治亞州卡明市（Cumming）男子塔赫布（Hasher Taheb）當時也打算攻擊自由女神像（Statue of Liberty）、華盛頓紀念碑（Washington Monument）、林肯紀念堂（Lincoln Memorial）和華府地區一座猶太會堂。

當地社群提供線報，稱當時21歲的塔赫布變得「激進」後，聯邦調查局（FBI）隨即展開超過1年的調查，並在去年1月16日將他逮捕。

根據原起訴書內容，塔赫布當時試圖招募實為FBI卧底探員和線民的人，加入他攻擊白宮和其他紀念物和目標的計畫。

司法部助理部長德梅斯（John Demers）說：「塔赫布計畫對白宮發動恐怖攻擊，作為他據稱參與聖戰的一環。」

起訴書指出，塔赫布告訴聯邦調查局消息人士，他想要履行「義務」，期望成為一名「烈士」，原本希望前往伊斯蘭國（IS）在中東控制的地區。

但由於塔赫布缺乏護照，他向線民表示最好是在美國本土發動攻擊。

© 2020 AFP