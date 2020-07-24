巴西研究報告顯示 羥氯奎寧治新型冠狀病毒無效

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（法新社裡約熱內盧24日電） 巴西研究人員今天發布的研究報告顯示，羥氯奎寧對2019冠狀病毒疾病輕中症患者並無療效；此消息也直接打臉積極推廣使用羥氯奎寧的巴西總統波索納洛。

這項臨床試驗於新英格蘭醫學期刊（New England Journal of Medicine）發表，針對巴西全境55家醫院進行測試，單獨使用羥氯奎寧（hydroxychloroquine）或將其與抗生素阿奇黴素（Azithromycin）合並用藥，是否能改善輕到中症的2019冠狀病毒疾病患者病情。

巴西當局自5月起建議國內公衛系統醫生，從患者開始出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）癥狀後，使用羥氯奎寧或相關的抗瘧疾藥物氯奎寧（chloroquine），再加上阿奇黴素來治療。

然而，一批隨機對照試驗（RCT）顯示，羥氯奎寧不但對2019冠狀病毒疾病無效，還可能有具傷害性的副作用。

巴西進行的隨機對照試驗也得出相同結果。

巴西2019冠狀病毒疾病聯盟（Coalition COVID-19 Brazil）的醫生與研究人員在報告中指出，針對輕度至中度患者單獨使用羥氯奎寧或結合阿奇黴素使用，與標準照護相比，在15天內並無改善臨床狀態。（實習編譯：李昕頤/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP