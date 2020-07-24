民主黨女眾議員被飆罵髒話 她嚴厲譴責共和黨籍眾議員游賀

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（法新社華盛頓23日電） 美國政治新星、民主黨籍聯邦眾議員歐加修-寇蒂茲（Alexandria Ocasio-Cortez）今天譴責共和黨籍眾議員游賀，稱他在國會大廈階梯上，對她飆罵性別指涉和歧視的髒話。

30歲的進步派眾議員歐加修-寇蒂茲代表紐約市一個選區。她表示，代表佛羅里達州選區的游賀（Ted Yoho）「當著我的面比中指」。

歐加修-寇蒂茲在眾議院發表將近10分鐘的演說時說：「他罵我噁心，他罵我瘋子，他罵我精神錯亂。」

她說：「在記者面前，眾議員游賀罵我『臭婊子』，我是引述他的話。這就是眾議員游賀對一名女性國會議員使用的字眼。」

美國史上最年輕的女性國會議員歐加修-寇蒂茲說，她不期待65歲的游賀向她道歉，但他的不當行為是對女性無禮這種通病的癥狀。

她說：「我們看到的是，這種事依循一定模式發生。這是對待女性的態度、侮辱他人人格的一種模式。」

歐加修-寇蒂茲是波多黎各裔，但在紐約出生長大。她說，不只共和黨黨員對她言語不尊重，就連總統川普去年也叫她回去她的國家，暗示她不應該留在美國。

游賀昨天在議場內表示，他基於「與來自紐約的同事有粗率無禮的對話方式」致歉，但否認對她使用「冒犯性的稱呼」。（譯者：陳昱婷/核稿：曾依璇）

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