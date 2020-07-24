法官裁定 川普前私人律師再獲准在家監禁

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（法新社紐約23日電） 美國總統川普的前私人律師柯恩因數項罪名正在服刑中，紐約法官認定聯邦官員先前把因疫情而暫時獲釋的柯恩送回監獄是出於報復，今天下令釋放，讓他在家監禁。

柯恩（Michael Cohen）的案子後續不斷，這項裁定是最新轉折。他曾誇口能替川普「擋子彈」，之後卻讓川普捲入罪案。

柯恩承認支付封口費給自稱和川普上過床的兩名女子之後，因稅務詐欺和欺騙國會，於2018年12月被判處3年有期徒刑。

由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行，為免獄中爆發疫情，柯恩今年5月21日暫時獲釋，改為在家監禁。

但53歲的柯恩因不同意在家監禁條件，於7月9日再度被聯邦監獄管理局（Federal Bureau of Prisons）官員送回監獄。

柯恩的律師成功辯解說，柯恩再度入獄是因為他不同意取消出版一本有損川普形象的書。

紐約法官赫勒斯坦（Alvin Hellerstein）表示，這種情況違反美國憲法第一修正案，其內容保障人民言論自由，包括透過出版書籍表達意見的自由。

美國媒體報導，赫勒斯坦說：「我裁定，把暫時獲釋和在家監禁的柯恩先生送回監獄，目的是出於報復。這是報復，因為他想行使第一修正案的權利，出版一本書，討論關於這本書的一切，或任何他想在社群媒體和其他人討論的事。」

因此赫勒斯坦下令釋放柯恩，讓他在24日回到曼哈頓的家，在家監禁。

© 2020 AFP