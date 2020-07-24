紅牛繼承人涉駕車撞死泰警 案經8年罪嫌全撤銷

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（法新社曼谷24日電） 紅牛（ Red Bull）提神飲料帝國繼承人沃拉育涉嫌2012年駕車撞死泰國警察後肇事逃逸。案發經過8年，泰國警方今天表示，有關沃拉育魯莽駕駛等罪嫌已全部撤銷，但未說明原因。

沃拉育（Vorayuth Yoovidhya）是紅牛共同創辦人許書標（Chaleo Yoovidhya）的孫子，綽號為「老大」（Boss）。他被控在曼谷街頭開法拉利名車撞死一名警察，卻在2017年逮捕令發出的前幾天，搭乘私人噴射機逃到新加坡，引起泰國民眾對國內富豪享有免責特權的風氣感到氣憤。

雖然沃拉育涉嫌在他位於曼谷豪華住宅區住處附近開車撞死警察的案件發生於2012年，但5年後，逮捕令才發出。多項罪嫌指控在逮捕令發出前就已失效，而這5年間沃拉育也被發現多次自由進出泰國，並維持一貫的奢華生活方式。

泰國警方今天表示，其餘剩下的罪嫌，包括魯莽駕駛等指控，已被撤銷。

日前一項警方文件寫道：「檢察總長辦公室已決定撤銷所有有關沃拉育的指控...因此這個案件在法律上來說，已經結束。」

一名泰國警察證實這份文件並說，已撤銷沃拉育的逮捕令，這起案件也已結案。但他並未解釋撤銷案件的原因。

另外，一名法院發言人告訴法新社，泰國警方已撤銷國際刑警組織對逮捕沃拉育的紅色通報，「法院將着手撤銷他的逮捕令」。

目前尚未確定沃拉育人在何處，不過，自案件發生後，他被發現在倫敦等地生活，曼谷的派對場合也可看到他的身影。（譯者：侯姿瑩/核稿：陳政一）

© 2020 AFP