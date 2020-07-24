美中緊張局勢再升溫 亞股重挫

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（法新社香港24日電） 美中緊張局勢升溫，加上美國就業數據低於預期，華府有關刺激經濟方案的討論卻陷入僵局，引發投資人對美國經濟復蘇的憂慮，亞洲股市今天因此重挫。

中國今天下令要求美國關閉駐成都總領事館，反擊美國本周關閉中國駐休士頓總領事館的要求，世界兩大強權關係再次惡化，上海及香港股市今天爆發拋售。

隨着香港、2019冠狀病毒疾病（COVID-19）、華為等一連串事件，美中關係再次陷入危機。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）23日加強火力，呼籲「自由國家」攜手戰勝來自中國「新暴政」的威脅，並稱中國國家主席習近平為「徹底失敗的」馬克斯列寧極權主義思想的「真正信奉者」，此舉使投資人陷入恐慌。

全美上周初次申請失業給付人數逾140萬，重挫華爾街股市，市場大失血。經濟學家認為，在先前為刺激經濟而投入的數兆美元方案將用罄之際，疲弱的經濟數據可能促使美國議員推動新的刺激經濟措施。

不過，共和黨議員與白宮尚未就其一兆美元提案達成協議，在每周發放600美元失業津貼上仍有分歧。

除美股道瓊指數及標普500指數都跌逾1%，那斯達克綜合指數重挫逾2%，亞股也是一片慘綠，港股下跌2.2%，上海綜合指數則暴跌3.9%，雪梨、新加坡、雅加達及曼谷股市都跌逾1%。

首爾跌0.7%，台北、馬尼拉及威靈頓也都走跌。（譯者：廖禹揚/核稿：陳政一）

© 2020 AFP