蓬佩奧稱中國收買他 WHO秘書長譚德塞：指控不實

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（法新社日內瓦23日電） 世界衛生組織秘書長譚德塞今天表示，美國國務卿蓬佩奧聲稱他能當上秘書長是因為與中國達成協議，這項指控「不實且令人無法接受」。

根據「泰晤士報」（The Times）及「每日電訊報」（Daily Telegraph）報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）21日私下會晤多位英國國會議員時指出，世界衛生組織（WHO）早就成了「政治」機構。

他還指控世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）曾與中國敲定一項協議，這項協議左右了世衛組織的決策，也幫助譚德塞出任世衛秘書長。

蓬佩奧說，「當情況危急、事態變得嚴重時」，民眾就是因為這項協議而病亡。

譚德塞在視訊記者會被問到關於蓬佩奧的指控時，他稱這些說法「不實且令人無法接受，那毫無根據」。

他堅稱整個組織唯一的重心是在拯救生命，「世衛不會因為這些評論而轉移注意力，我們也不希望整個國際社會因此分心」。

他重申，在目前的危機中，面臨的一大威脅是將「疫情政治化」。

譚德塞呼籲所有國家同心協力抵抗2019冠狀病毒疾病（COVID-19）。去年底在中國爆發疫情至今，全球累計超過62.7萬人病故。

他說：「COVID-19不分國界、意識型態或政治黨派。」他也警告，「政治和黨派意識讓事情變更糟…應該將COVID政治隔離起來」。（譯者：陳昱婷/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP