不可能的任務劇組免隔離 挪威防疫開特例

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（法新社奧斯陸24日電） 考量西班牙2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診案例激增，挪威當局今天恢復對來自西班牙入境旅客的隔離規定，但賣座強片「不可能的任務」劇組不受這類規定限制。

影星湯姆克魯斯（Tom Cruise）及其他劇組人員今年秋天入境挪威，為動作片「不可能的任務」（Mission: Impossible）最新系列作取景時，無論從何處前往挪威，都不用進行隔離。

挪威農業部長波勒斯塔德（Olaug Bollestad）在記者會上表示，拍攝工作「會在嚴格衛生規定下進行，劇組成員在挪威期間也會與其他人保持距離」。

這次拍攝獲挪威電影協會（Norwegian Film Institute）補助近500萬歐元（約新台幣1.7億元），預計在挪威西北部巍峨的峽灣取景。

波勒斯塔德說，這部電影相當重要，可以讓世界看見挪威的「自然、文化及歷史」，上一集系列作「不可能的任務：全面瓦解」也曾在挪威取景。

相較之下，從西班牙入境的一般旅客都必須隔離10 天，從葡萄牙、盧森堡、克羅埃西亞、羅馬尼亞及保加利亞入境旅客也必須採取類似措施。

挪威至今累計確診9085例，255例死亡，近期已控制住疫情，今天僅新增3例入院治療。

© 2020 AFP