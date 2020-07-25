世衛關切歐洲疫情再起 多國重啟嚴格防疫

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（法新社哥本哈根24日電） 世衛組織今天對歐洲2019冠狀病毒疾病疫情再起表達關切，並籲各國重新實施嚴格防疫措施。同時，英國加入法國、德國及奧地利的行列，宣布實施更嚴格口罩規定及更廣泛篩檢。

全球目前有逾1500萬人感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），歐洲就占將近1/5。就死亡人數而言，全球已經有超過63萬人染疫病歿，其中歐洲佔了近21萬人。

世界衛生組織（WHO）歐洲區域辦事處指出，歐陸過去兩周病例攀升，可能需要實施更嚴格防疫措施。

世衛歐洲區域辦事處發言人告訴法新社：「最近一些國家的2019冠狀病毒疾病病例，在放寬人際社交距離措施後再度驟增，確實令人擔憂。」

英國繼蘇格蘭地區之後，英格蘭地區今天開始強制民眾要在購物中心、銀行、外賣店、三明治商店及超級市場配戴口罩。

但上述規定也有例外，包括11歲以下孩童或有呼吸問題的人士在內，其他拒絕遮蓋口鼻的民眾可能面臨最高100英鎊罰款。

德國今天也通過新措施，將為所有返國旅客提供免費的冠狀病毒檢測。

奧地利則再度強制民眾要在超市、食品店、郵局、銀行、醫療機構、大眾運輸系統和藥局配戴口罩。

© 2020 AFP